65 jovens médicos iniciaram formação no serviço de saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos presidiu ontem à sessão de boas vindas aos 65 jovens médicos internos que iniciam a sua formação no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira. A maior parte, 35, são jovens que terminaram a sua licenciatura em Medicina e iniciam a sua formação prática, mais conhecidos, por Internos do Ano Comum. Os internos que iniciam a sua formação de especialidade são 30 e de várias áreas de especialização.

No momento, o secretário regional da Saúde deu as boas vindas aos jovens médicos, realçando a diferenciação na formação que o SESARAM, E. P.E. oferece, através do centro de simulação clínica, que permite um treino “adequado, seguro e com qualidade”.

“Nós oferecemos melhor organização e uma melhor qualificação em doenças agudas e doenças crónicas e ainda através da vias verdes existentes”, afirmou o recém – empossado tutelar da Saúde.

Pedro Ramos disse, aindam que o SESARAM dará todas as condições que os internos necessitam, apelando ao empreendedorismo e à dinâmica dos jovens médicos em formação. Uma maior cultura de proximidade entre a tutela e as entidades tuteladas e todos os profissionais é o objetivo do secretário regional de saúde.