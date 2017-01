Lufthansa Mobile disponibiliza cartões SIM pré-pagos

Registe-se, ainda, que não existe nenhum contrato vinculativo com a Lufthansa Mobile. O cartão SIM estará à venda a bordo a partir do dia 1 de março e está disponível em lufthansa.com .

O custo do pacote inicial para os cartões pré-pagos Lufthansa Mobile é de 29 euros e incluem um crédito de 19 euros. Uma das opções disponíveis dentro da União Europeia é um pacote de 500MB por 9.90€ ou 1GB por 14.90€ com validade de 30 dias seguidos. Para uma utilização fora das fronteiras europeias, o preço dos pacotes irá variar entre os 10 e 29 cêntimos por minuto e megabyte.

