O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe hoje, dia 3 de janeiro, no Palácio de São Lourenço, pelas 15h30, o Comandante do NRP Tejo, Primeiro-tenente Amaral Pessoa, para apresentação de cumprimentos.

