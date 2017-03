Entrega de donativo ao Núcleo Regional da Madeira da Liga

No âmbito do 104.º Concerto de Aniversário da Associação Recreio Musical União da Mocidade e do concerto solidário realizado no passado dia 18 de fevereiro de 2017, no Centro de Congressos da Madeira, a Associação Recreio Musical União da Mocidade, através da Orquestra de Bandolins da Madeira, entregou no dia 7 março de 2017, no Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM – LPCC), um donativo de 2.600 € para a ajudar a atingir os objectivos do NRM – LPCC, no apoio aos doentes, familiares e pessoas significativas.

“O NRM – LPCC aproveita para agradecer à Associação Recreio Musical União da Mocidade, ao seu maestro, aos seus executantes e a todos os seus órgãos sociais pelo grande gesto de generosidade”, apontou Ricardo Sousa, Presidente da Direção Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Coordenador Nacional do Projecto “Um dia pela vida”.