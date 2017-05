CMF e Festival Aleste assinam protocolo

A Câmara Municipal do Funchal e a organização do Festival Aleste assinaram um protocolo de cooperação logística e financeira, com vista à realização dos três eventos anuais no âmbito do Festival.

O primeiro decorre já no próximo dia 27 de maio, no Complexo Balnear da Barreirinha. Seguem-se, no último trimestre do ano, uma Residência Artística e o festival Ilhatrónica. Diogo Freitas e Fábio Remesso, da organização, agradeceram o voto de confiança da Autarquia, considerando que “que o apoio da CMF é essencial para este projeto”, e enalteceram que “se o Aleste tem crescido, também tem feito crescer o cartaz cultural da cidade.” A 27 de maio, estarão na Barreirinha nomes como Bonga, Capitão Fausto e Islam Chipsy a provar isso mesmo.

Paulo Cafôfo sublinhou, por sua vez, que “o Aleste já é uma marca da cidade do Funchal.” O Presidente elogiou, de seguida, os organizadores, considerando que “felizmente temos na nossa cidade pessoas que ousam sonhar e criar eventos que se distinguem da regra e foi essa visão e essa iniciativa que consolidaram ao festival o estatuto que ele tem hoje, sendo conhecido além da cidade e da Região.”

O Presidente destacou, ainda, “o carácter muito próprio do festival, que está inserido na categoria daqueles que têm um ADN especial” e defendeu que “queremos uma cidade multifacetada, culturalmente ativa, e, acima de tudo, que tenha sempre coisas a acontecer. O Aleste desempenha um papel único nessa dinâmica que queremos para a cidade e esta coprodução é o sinal do quanto valorizamos aquilo que vocês fazem”, concluiu.