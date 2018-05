O Complexo Balnear do Lido reabriu, nesta quinta-feira, dia 24, ao público em pleno funcionamento, depois de uma nova pintura e de obras de beneficiação no sentido de preparar o complexo para a época alta. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou o complexo balnear, na tarde de ontem, quarta-feira, para averiguar o fim da intervenção. O Autarca destacou “um Lido de cara lavada e preparado para o Verão”.