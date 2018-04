‘Visitarte’ invade São Mateus do Pico

Shares

A segunda edição do Visitarte, o festival de artes em casas rurais, vai acontecer na freguesia de São Mateus do Pico de 27 de abril a 1 de maio 2018.

A MiratecArts anuncia as datas e o local deste projeto único nos Açores, que leva a arte e ações artísticas para o seio do alojamento local da ilha.

O programa na freguesia de São Mateus começa por celebrar o Dia Mundial do Design Gráfico, na sexta-feira 27 de abril, onde a MiratecArts convida designers gráficos da ilha a juntarem-se na Junta de Freguesia pelas 21h, enquanto durante o dia haverá atividades para as crianças na escola. No sábado, 28 de abril, é o Dia Mundial do Sorriso, e celebra-se os 3 anos dos Sorrisos de Pedra de Helena Amaral com a inauguração de uma nova série de 9 esculturas no Parque Padre Joaquim Vieira da Rosa, pelas 17h. O Dia Mundial da Dança, domingo 29, leva à Aldeia dos Caldeirões uma surpresa em termos de dança contemporânea, e claro, na ilha do Pico não conseguimos celebrar dança sem haver a tradicional chamarrita. Ainda neste dia às 19h, residentes e visitantes também serão convidados a visitar o Retiro dos Cabritos.

Segunda, 30 de abril, é o Dia Mundial do Jazz, ou #jazzday como é mais conhecido online, e a partir das 19h30 The Wooden House é o local para se estar, seguido pela Adega JB, pelas 21h. Dia do Trabalhador, a 1 de Maio, vê atividades para crianças acontecerem na loja de artesanato Picoartes pelas 17h30 e às 19h dá-se o encerramento no novo empreendimento Ilhéu do Areeiro, que promete pão fresco e o lançamento do novo produto da Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico.

“Convidamos residentes e visitantes a aventurarem-se connosco e a conhecer a freguesia de um outro ponto de vista.” diz Terry Costa, diretor artístico da MiratecArts e fundador do Visitarte. “Surpresas artísticas vão ser apresentadas em todos os locais e, este ano, marcamos cada dia com o tema do Dia Mundial. Vai ser especial”.