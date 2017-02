Fonte Travel e MiratecArts juntos a promover os Açores

A arte de investir nas artes está cada vez mais proeminente com as parcerias angariadas pela associação MiratecArts. Nos útimos quatro anos, a Cooperativa Vitivinícola da Ilha Pico, Picowines, tem sido a única entidade privada com protocolo com a associação cultural, sediada na ilha do Pico. Agora, a celebrar cinco anos, a MiratecArts abraça um novo parceiro, a Fonte Travel / Triangle com o intuito de criar pacotes de promoção para acompanhar os mais diversificados eventos culturais artísticos nas ilhas.

“O desafio é incentivar cada vez mais os visitantes a acompanharem os projetos da MiratecArts, sejam de outras ilhas, do continente ou do estrangeiro, marcando as suas visitas na altura de maior concentração de eventos da associação” diz Terry Costa, o diretor artístico da MiratecArts. Desde um fim-de-semana de +Arte no Corvo ao Encontro & Expedição Fotográfica nas Flores, o Azores Fringe ou o recém anunciado Azores Birdwatching Arts Festival, a acontecer em novembro nas Lajes do Pico, a Fonte Travel / Triangle vai providenciar pacotes que incentivarão visitas mais prolongadas e complementadas com a programação artística nos Açores.

“Faz todo o sentido a Fonte Travel e Triangle trabalharem em conjunto com a MiratecArts” diz Simas Santos, CEO, “Temos os mesmo objetivos de promover os Açores além mar e acolher mais visitantes nas nossas ilhas.” Fonte Travel / Triangle vendem pacotes com viagens, alojamentos e animação turística nas ilhas do triângulo: Pico, Faial e São Jorge, assim como no grupo ocidental: Corvo e Flores.

A MiratecArts pretende aumentar a família de amigos e parceiros da associação e abraça entidades públicas e privadas, sejam associações ou empresas, que se manifestem a prol das artes como veículo de desenvolvimento económico para a região.