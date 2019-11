Finlândia em destaque para Festival Cordas 2020

Foi na Finlândia que o diretor artístico da MiratecArts e fundador do Festival Cordas anunciou que a edição de 2020 vai ter um programa especial dedicado ao país,propriamente intitulado SPOTLIGHT FINLAND.

Quando no WOMEX, o maior evento de músicas do mundo, que aconteceu na passada semana na cidade de Tampere, Terry Costa aproveitou para reunir com potenciais parceiros, incluindo entidades governamentais, associações, agentes culturais e artistas para preparar um programa digno de representação, do tradicional ao contemporâneo, em termos de música e os instrumentos de corda do país nórdico.

Acompanhado pela artista Maija Kauhanen, Costa anunciou a ideia para ser trabalhada nos próximos meses. “Estou contente que estamos sendo abraçados pelo país, apoiando para que esta ideia aconteça e, assim, as audiências do Cordas conheçam, em primeira mão, mais cultura finlandesa incluindo história e artistas, através da arte dos cordofones, já no próximo mês de setembro, na ilha do Pico, Açores, e talvez ainda em outras localidades em Portugal.”

Maija Kauhanen é a única finlandesa que já pisou os palcos do Festival Cordas na ilha do Pico. A artista virtuosa do kantele, o instrumento mais finlandês,estava presente no WOMEX e ajudou a transmitir a mensagem do programa especial a ser apresentado. Maija pretende voltar aos Açores, mas desta vez acompanhada por uma turma de colegas do mundo da música do seu país.