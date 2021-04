Escultura de Sorrisos de Pedra colocada no Mar dos Açores

Com a colocação da ´Deusa do Mar´, uma escultura de Sorrisos de Pedra de Helena Amaral, o projeto celebra 6 anos de parceria entre a artista e a associação MiratecArts.

“Esta é a primeira escultura que chega ao fundo do nosso mar dos Açores ou pelo menos a 12 metros de profundidade, colocada pela cidadania,” indicou o diretor artístico Terry Costa durante a apresentação. É no local da Furna de Santo António, em São Roque do Pico, onde a atividade de mergulho é praticada, e onde fazia todo o sentido como local ideal para a colocação desta a escultura, #200 do projeto do roteiro que dá a volta à ilha do Pico. Esta aventura liderada por Pedro Marques, assim se seguiu que com os pedidos efetuados fosse lá colocada uma obra de Helena Amaral.

Com os pareceres favoritos, a MiratecArts agradece às equipes da Secretaria Regional do Mar e Pescas, Direção Regional de Assuntos do Mar, Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Parque Natural do Pico, Direção-Geral da Autoridade Marítima / Capitania do Porto da Horta e Câmara Municipal de São Roque do Pico, por apoiar este processo burocrático e ao Twin Peaks Diving Centre em São Roque do Pico, Gary, Caspar e mergulhadores que se disponibilizaram para a logística e colocação desta escultura no nosso mar.

“Foi um longo processo, que envolveu muitos pareceres, mas valeu a pena – juntos conseguimos mais,” assim terminou Terry Costa na sua intervenção a marcar os 6 anos do projeto, a qual Helena Amaral adicionou que “o sorriso também pode submergir nas águas deste oceano que habita e rodeia a montanha da qual são extraídos os Sorrisos de Pedra.”

O projeto Sorrisos de Pedra de Helena Amaral, além do roteiro à volta da ilha montanha, também conta com uma exposição itinerante das esculturas de Helena Amaral e fotografia de Pedro Silva, que já chegou a várias ilhas dos Açores.