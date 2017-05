MiratecArts lança temporada BAM! Madalena

BAM! Madalena é o programa que enquadra os eventos da associação MiratecArts a acontecer na Biblioteca Auditório da Madalena, Pico.

As novas instalações, na mais jovem vila da ilha montanha, abrem as suas portas ao programa do diretor artístico da MiratecArts, Terry Costa, que está a celebrar cinco anos de atividade nos Açores.

O cartaz BAM! Madalena foi lançado esta semana e engloba uma dúzia de eventos, até ao final do ano

Os primeiros eventos enquadram no festival internacional de artes, Azores Fringe. A abertura do III Encontro Pedras Negras, com a apresentação do livro de Luis Filipe Borges, e uma palestra de Manuel Tomás, sobre os escritores da ilha do Pico, fazem as honras de abertura da temporada BAM! Madalena, na próxima sexta-feira, 26 de maio. Na terça, dia 30, pelas 21h, o cineasta brasileiro Jefferson Mello vem apresentar seu filme Samba&Jazz – uma parceria com Projecto +Jazz.

E, para encerrar o vasto programa do Azores Fringe, na ilha do Pico, a quinta-feira dia 29 de junho vai ver dezenas de artistas, de vários países, a invadirem a Biblioteca Auditório da Madalena, durante o dia inteiro, culminando num espectáculo de dança com coreografia de Sofia Sousa e da companhia canadiana SQx Dance.

A 10 de agosto, 10HRS Cinema Verão é o programa proposto, onde, por dez horas contínuas, as audiências podem visitar o Auditório para desfrutar de filmes: curtas a longas metragens.

O Festival Cordas volta com a sua segunda edição, de 10 a 17 de setembro. Rafael Carvalho também volta com a Viola da Terra e sua estreia neste grandioso palco. O violinista italiano Luca Ciarla e um programa dedicado à voz e guitarra, que inclui vários músicos oriundos de Moçambique ao Brasil, também fazem parte da programação. O AnimaPIX encerra o ano da temporada BAM! Madalena, no mês de dezembro.