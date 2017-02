Segunda edição do Festival Cordas agendada para a Ilha do Pico

A associação MiratecArts e a Câmara Municipal da Madalena assinaram um protocolo de parceria para a temporada de 2017, garantindo a segunda edição do Festival Cordas, agendado para os dias de 10 a 17 de setembro, no concelho mais jovem da ilha do Pico, nos Açores.

“A Câmara Municipal da Madalena está com a MiratecArts desde a sua implantação” diz Terry Costa, o diretor artístico da associação cultural artística. “Todos os anos temos vindo a colaborar em vários projetos, sendo já como referência o festival de músicas do mundo, o Cordas.” O Presidente do Município, José António Soares, admite que os programas que temos promovido nos últimos anos tem levado o nome da Madalena muito além.

Assim, a MiratecArts está a aceitar propostas de artistas, sejam solo, duetos, trios ou bandas de instrumentos de corda na sua totalidade e com repertório tradicional e original. Já confirmado está um dos violinistas mais interessantes da cena internacional, o italiano “violin wizard” Luca Ciarli e, regressando ao festival, o mestre da viola da terra dos Açores, Rafael Carvalho. Para além destes, temos a presença do Grupo de Cordas da Casa da Música da Candelária, assim como os Tocadores de Viola de São Jorge que vão estrear uma composição do holandês Pieter Adriaans.

“O interesse em apoiar a criação e a originalidade dos artistas continua vinculado a esta programação” avança Terry Costa. “Este ano vamos ter um programa especial a acontecer no meio da paisagem protegida da vitivinicultura fortalecendo, assim também, a parceria com a Madalena, que este ano celebra a sua nomeação como Cidade do Vinho 2017.”

O Festival Cordas está na lista do TOP 10 nomeado para Melhor Novo Festival no Iberian Festival Awards que atribui os prémios a 19 de março, em Barcelona.