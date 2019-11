Madeira eleita “World´s Best Emerging Golf Destination 2019”

Numa cerimónia que decorreu na passada noite de terça-feira, 29 de outubro, em Abu Dhabi, a Madeira e o Porto Santo foram distinguidos como o “melhor destino emergente de golf do mundo”. Pela primeira vez, o Destino Madeira foi premiado numa cerimónia dos World Golf Awards™, um programa anual que distingue e promove a excelência no turismo de golf internacional.

O agora “World´s Best Emerging Golf Destination 2019” conquistou esta distinção após superar outros 6 destinos de referência internacional, leia-se: Paris (França), Missouri (EUA), Porto (Portugal), Sicília (Itália), Tasmânia (Austrália) e Zanzibar (Tanzânia).

Em jeito de resposta, a AP Madeira lançou, desde logo, nova campanha a comunicar esta aclamação internacional. Trata-se de uma nova adaptação do vídeo de golf recentemente lançado, onde em cerca de 20 segundos são apresentadas algumas das razões para esta distinção, particularmente os enquadramentos paisagísticos únicos em que os três campos de golfe da Madeira e Porto Santo se inserem, além de imagens de outros pontos emblemáticos do destino. Além do novo vídeo foram ainda produzidos novos materiais de promoção via email. A campanha será exclusivamente digital, essencialmente focada na comunicação via redes sociais oficiais, em mercados pré-selecionados. Esta distinção acontece num ano em que foram levadas a cabo pela Associação de Promoção da Madeira, em parceria direta com os três campos de golf da Região, um conjunto de iniciativas de comunicação deste produto turístico que abrangeram, sobretudo, quatro mercados internacionais – Reino Unido, França, Dinamarca e Suécia. Estas ações de promoção incluíram a organização de visitas de imprensa e trade especializado, comunicação do produto em campanhas digitais e offline, produção de um novo video promocional da atividade e um relacionamento próximo com os principais medias e operadores que atuam nos mercados assinalados.

Espera-se assim que este prémio seja mais um incentivo para o desenvolvimento deste tipo de produto turístico na região e que resulte num aumento da notoriedade internacional da Madeira enquanto destino de golf, devidamente conjugado com todas as outras atrações e serviço de qualidade que este visitante poderá encontrar em ambas as ilhas.

Por outro lado, apesar do Golf ser uma atividade já estabelecida na Madeira há alguns anos, esta eleição vem, de certa forma, reemergir o produto no destino e enquadrá-lo no posicionamento turístico que tem vindo a ser assumido nos últimos anos – um destino de experiências, rejuvenescido, e para todo o ano.