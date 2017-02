Investigadores criam bateria capaz de durar dez anos

Um grupo de investigadores da Universidade de Harvard criou uma bateria capaz de manter as mesmas capacidades durante dez anos, uma descoberta que permite dar resposta ao problema de durabilidade.

Nas experiências conduzidas pelos investigadores foi possível constatar que, mesmo depois de mil ciclos de carregamento, as baterias em questão apenas perderam 1% da sua capacidade total. Tendo em conta que as baterias actuais perdem a sua capacidade de armazenamento depois de apenas cem carregamentos, ficam claras as vantagens da nova bateria.

Segundo os responsáveis, ainda há trabalho a fazer, mas a tecnologia terá várias aplicações possíveis, nomeadamente na área dos dispositivos móveis.