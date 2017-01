Três portugueses vencem o Concurso de Fotografia Montanha

A MiratecArts promoveu a terceira edição do Concurso de Fotografia Montanha para coincidir com o Montanha Pico Festival, a acontecer até ao final do mês de janeiro. Depois de um longo percurso de escolha, entre as mais de 120 imagens, de 45 fotógrafos dos quatro cantos do mundo, chegou a hora de apresentar os vencedores. Participantes da Rússia, França, Canadá e até da África do Sul mandaram as suas imagens, mas foram três fotógrafos portugueses que venceram e até o júri só agora soube da identidade dos artistas.

O tema do concurso “Os Locais Mais Altos de Portugal” destacou a montanha do Pico, nos Açores, a 2351 metros de altitude, a Serra da Estrela, a 1993 metros, e o Pico Ruivo na Madeira, a 1862 metros de altitude.

A mensagem do júri que escolheu os vencedores, a equipa dos CTT, informa que “o resultado da análise foi na perspetiva de se utilizarem 3 imagens destes autores em emissões filatélicas futuras. Em relação à utilização das imagens, não serão todas utilizadas este ano. Estas imagens são a matéria prima que servirá para a construção de um tema de uma emissão, não forçosamente de acordo com o tema do projeto. Com este compromisso, de se utilizarem imagens em selos e assim evidenciar os autores e seu portefólio, a escolha das 3 imagens representativas do Continente, Açores e Madeira foi, em alguns casos, mais difícil.”

Assim, os vencedores do Concurso de Fotografia Montanha “Os Locais Mais Altos de Portugal” são agora anunciados:

Nelson Silva, com uma imagem da montanha do Pico nos Açores; Davide Sousa, com o Pico Ruivo na Madeira; e, Jorge Gonçalves Silva, com uma imagem da Serra da Estrela.

Os três vencedores são premiados com um pacote de apoio da MiratecArts que inclui uma exposição a solo, viagem e estadia para participar no Encontro e Expedição Fotográfica, a acontecer na ilha das Flores, nos Açores, de 9 a 12 de junho 2017, e apresentação em eventos promocionais. Os fotógrafos vencedores ainda terão a oportunidade de discutir com os serviços especializados dos CTT o uso da imagem vencedora num selo da República Portuguesa. No caso da imagem ser escolhida para esse efeito os CTT pagarão ao fotógrafo o valor da tabela em vigor para originais de selos, atualmente são 1200 euros.