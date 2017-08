Vasco Cordeiro manifesta pesar pelo acidente na Madeira

O Presidente do Governo dos Açores expressou ao Presidente do Governo da Madeira “os sentidos pêsames pelas vítimas resultantes da queda de uma árvore no Funchal, assim como a solidariedade por mais esta provação que atingiu aquele arquipélago”.

“Nesta hora de luto e de dor, quero enviar-lhe, em meu nome e no nome do Governo e do Povo Açoriano, os sentidos pêsames pelas vítimas mortais e a total solidariedade por mais esta provação que atinge esse arquipélago irmão”, referiu Vasco Cordeiro.

Na mensagem enviada a Miguel Albuquerque na sequência deste acontecimento que, “de forma tão inesperada quanto dramática, trouxe a dor e o luto à Região Autónoma da Madeira”, o Presidente do Governo dos Açores endereçou, ainda, os votos de uma rápida e total recuperação dos feridos.