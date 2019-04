Resgate de velejador solitário holandês

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Reino Unido (UK MRCC) e o navio mercante “Lion King”, coordenou, desde as 07h59m do dia 25 de abril, uma operação de resgate do único tripulante, de 50 anos de idade e nacionalidade holandesa, que se encontrava a bordo do veleiro, de 15 metros, “THE RUN”.

O tripulante, por não se encontrar em condições físicas e psicológicas para seguir viagem, teve de abandonar o veleiro, a cerca de 680 milhas (1260 Km) a sul da Ilha de São Miguel.

Para proceder à evacuação foi utilizado o navio mercante “Lion King” com bandeira das Ilhas Marshall, tendo o resgate sido efetuado, com sucesso, pelas 22h00 do dia 25 de abril.

O tripulante do veleiro segue viagem a bordo do navio mercante “Lion King” com destino ao porto de Willemstad, na Ilha de Curação, Caraíbas, onde espera chegar na manhã do dia 08 de maio de 2019. Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o UK MRCC e o navio mercante “Lion King”.