POSEI destina cerca de 940 mil euros à produção de banana

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas anunciou ontem que o apoio do POSEI aos produtores de banana nos Açores será pago em junho, registando um reforço superior a 30% da verba inicial prevista. João Ponte salientou que a dotação global do POSEI para a produção de banana em 2016 ascende a cerca de 940 mil euros, ou seja, mais 240 mil euros do que o valor inicialmente orçamentado.

“É uma importante ajuda porque os custos de produção de banana são muito significativos e, sem essa ajuda, não seria possível manter a produção com a escala que já se verifica na Região”, afirmou João Ponte no final de uma visita à cooperativa Frutaçor, em Vila Franca do Campo.

O Secretário Regional afirmou que as cooperativas devem fazer um esforço no sentido de continuarem a organizar a produção, de modo a que possa haver banana nos períodos do ano em que ela é mais escassa e atinge os melhores valores em termos de mercado.

João Ponte revelou ainda que o Governo dos Açores vai financiar, no âmbito dos programas de apoio ao setor cooperativo na agricultura, a instalação de duas câmaras de maturação de banana na Cooperativa Frutaçor. “São equipamentos importantíssimos para a valorização do produto e, por via disso, para o aumento do rendimento dos produtores de banana”, afirmou.

A Cooperativa Frutaçor, criada em 1994, reúne 34 produtores de banana e atingiu no ano passado 688 toneladas de banana, o melhor resultado dos últimos anos. A produção de banana nos Açores tem maior expressão nas ilhas de São Miguel, Terceira e Pico.