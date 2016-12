Ajudas e prémios do POSEI pagos amanhã

O secretário regional da Agricultura e Florestas anunciou que os agricultores açorianos que se candidataram às ajudas e prémios do POSEI irão receber amanhã, dia 30 de dezembro, um valor global de cerca de 20 milhões de euros, referentes a pagamentos no âmbito daquele programa.

Trata-se, por um lado, do pagamento dos Prémios às Produções Animais, no valor de 14,5 milhões de euros, que incluem os 30% do financiamento complementar regional de 3,25 milhões de euros ao Prémio à Vaca Leiteira, e das Ajudas às Produções Vegetais, no valor de 5,4 milhões de euros.

O Programa POSEI tem trazido uma grande ajuda para os produtores açorianos, contribuindo para desenvolvimento de uma agricultura sustentável de qualidade, que proteja a viabilidade a longo prazo das suas explorações, das comunidades rurais e do património natural da Região.

O relatório sobre a avaliação do POSEI, recentemente divulgado pela Comissão Europeia, reconhece a mais-valia deste programa para as Regiões Ultraperiféricas, como os Açores, para o setor produtivo e para a geração de emprego.

Os valores que serão pagos a 30 de dezembro foram anunciados por João Ponte no final de uma visita à Cooperativa Agrocapelense, em S. Miguel, durante a qual foram analisados com a Direção os principais desafios para os agricultores e para as cooperativas da Região.