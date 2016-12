Quando chega a vez do protocolo em eventos e surgem as dúvidas é o momento de consultar este explicador. Leiam-se também os três testemunhos sobre a vida na universidade para além das aulas. Já a correr para o novo ano, Rafael Santos deixa-nos algumas dicas sobre trail running.

A fechar o ano de 2016, o Educatio publica mais quatro histórias em www.medium.com/educatio-madeira . Henrique Amoedo, Diretor Artístico do grupo Dançando com a Diferença, lança um olhar reflexivo sobre o percurso da dança inclusiva.

You May Also Like