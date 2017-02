Congresso ‘TOURISM 2017 – International Conference on Global Tourism and Sustainability’ regressa em setembro

A Green Lines – Instituto para o Desenvolvimento Sustentável vai realizar a 2ª edição do congresso TOURISM 2017 – International Conference on Global Tourism and Sustainability nos dias 27 e 29 de Setembro de 2017, no Centro Cultural de Lagos.

“Este congresso visa discutir e reflectir sobre os reais efeitos do turismo no desenvolvimento das sociedades, e sobre o modo como a indústria turística afecta a preservação identitária, cultural e ambiental, tendo em consideração a sua transversalidade ao nível geográfico e sectorial”, aponta a organização do evento.

Os principais temas em discussão neste congresso incidem sobre: as políticas e economias do turismo; a gestão e protecção dos espaços e identidades naturais; a sustentabilidade dos tecidos urbanos e o desenvolvimento ecológico dos transportes; os impactos ambientais criados pela construção e exploração de espaços turísticos; a optimização da preservação do património material e imaterial; a educação para um turismo sustentável; o turismo acessível; e ainda, sob um tópico especial, o eco-turismo e o turismo de natureza.

Na sequência do sucesso da primeira edição, o Instituto Green Lines lança agora o TOURISM 2017, aliando o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento declarado pela ONU, e a data do Dia Mundial do Turismo celebrado pela OMT.

O evento é dirigido a académicos e estudantes com interesse em produção científica, assim como por autarquias, associações representativas dos vários subsectores do turismo, e ainda o sector empresarial.