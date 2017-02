Rui Barreto reuniu com a direção da Cáritas Diocesana

O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal do Funchal, Rui Barreto, no âmbito do ciclo que está a dedicar às políticas sociais e instituições particulares de solidariedade social, reuniu-se esta quarta-feira com a direcção da Cáritas Diocesana.

O candidato ficou a conhecer o trabalho “meritório” da Instituição, as dificuldades e projectos que são desenvolvidos no âmbito da ajuda social às populações mais carenciadas, com alimentos, peças de vestuário, mobílias e utensílios e cuidados primários à população idosa.

José Manuel Barbeito acolheu com simpatia a proposta do candidato para a criação no Funchal do Comissariado de combate ao desperdício alimentar, proposta que Rui Barreto quer supra-partidária e por isso a envolver todas as forças políticas e instituições já existentes. A ideia é fazer do Funchal uma cidade sem desperdício alimentar, com uma entidade que coordene, em rede, as ofertas das instituições, hotelaria e restauração para melhor articulação a distribuição por quem precisa. Deste encontro saiu a ideia de o Comissariado para o Combate ao Desperdício Alimentar poder vir a ser o motor da criação de uma plataforma onde todas as instituições existentes podem trocar informações para melhor articular o trabalho de todos.