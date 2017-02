A Secretaria Regional de Educação através da Direção Regional de Educação, em parceria com a Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, promove, esta tarde, o Encontro Regional de Apresentação Pública das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE, 2016).

Esta ação surge na sequência do Despacho n.º 9180/2016, de 19 de julho, e tem por objetivo fomentar o debate, com especial ênfase nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, que constituem referenciais comuns para a ação pedagógica dos educadores de infância em creche e jardim de infância, e valorizam a prática destes profissionais. A inscrição no evento pode ser efetuada através da Plataforma Interagir, disponível em: http://digital.gov-madeira.pt/formacao

O evento conta com a participação das autoras das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, Isabel Lopes da Silva, Liliana Marques, Lourdes Mata e Manuela Rosa, dos representantes da Direção-Geral da Educação, Hélder Pais, da Secretaria Regional de Educação, Marco Gomes, e da Associação de Profissionais de Educação de Infância, Luís Ribeiro, entre outras entidades.