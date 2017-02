Nas bancas a edição 897 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 897 – 03/02/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“Alberto João Jardim é inimitável”

Francisco Gomes não tem dúvidas que a política e os partidos “estão demasiadamente dominados por interesses especiais e pelo propósito de conquistar ou de preservar o poder”. Para o militante e ex-deputado pelo PSD-M, as mudanças políticas na Madeira não resultaram na melhoria da qualidade da Oposição. E as Autárquicas deste ano serão “uma das eleições mais bélicas e aguerridas de sempre”. O também dirigente desportivo garante que o sector atravessa um período de enorme instabilidade, o que coloca em risco a sobrevivência de clubes e associações.

Alunos da Universidade da Madeira contra as propinas

A indignação dos estudantes foi exibida com a afixação de cartazes em todo o campus da UMa. “Não queremos propinas!”.

Justiça portuguesa com ‘mais qualidade’

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, considera que a Comarca da Madeira é um ‘bom exemplo’ da melhoria da Justiça em Portugal.

“Nunca proibimos o pastoreio!”

As políticas de ambiente foram discutidas no primeiro debate mensal de 2017.

“A Banana da Madeira é a mais bem paga da Europa”

Miguel Albuquerque garante que enquanto estiver no governo “a comercialização e o processamento da banana será feito pela GESBA”, denunciando que “há quem queira entrar para baixar os preços, desregular o mercado e ganhar dinheiro à custa dos produtores”.

Coelho vai passar os fins de semana na prisão

Tribunal da Relação de Lisboa considerou que pena de multa já não é suficiente para afastar o deputado da “criminalidade”.

Região integra Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar

O Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural afirmou que o desperdício alimentar “é um tema de enorme relevância social, relativamente ao qual temos a obrigação de apresentar respostas exequíveis, não obstante o quadro financeiro restritivo em que nos encontramos”, na primeira reunião da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, em Lisboa.

Catálogo de Espaços para Eventos no Funchal

A Autarquia tem, a partir de agora, publicado nos seus canais oficiais, um Catálogo de Espaços para Eventos no Funchal, com o intuito de que este seja mais uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento cultural do Município.

Porto Moniz apoia associações com mais de 280 mil euros

O Salão Nobre do Município de Porto Moniz acolheu, esta semana, a cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação financeira, entre a Câmara Municipal de Porto Moniz e as várias entidades locais. Ao todo, sete entidades irão receber cerca de 282.890 euros, distribuídos da seguinte forma:

APEL participa no Workshop “Magia da Comunicação”

A Escola da APEL participa em mais uma nova iniciativa, desta vez com uma envolvência de cerca de duas dezenas de alunos, que irão participar no Workshop “Magia da Comunicação”, a decorrer no sábado, dia 4, das 10 às 18 horas, no Hotel The Lince, na Estrada Monumental, 274.

Funchal reforça estacionamentos para automóveis e motociclos

Estratégia para a Mobilidade foi concebida para ser dinâmica, de modo a responder da melhor forma possível às progressivas necessidades da cidade.

Quercus e Vigilantes da Natureza pela defesa do ambiente

No âmbito de um protocolo de colaboração em defesa da Conservação da Natureza e Gestão de Recursos Naturais. “Os Vigilantes da Natureza são a linha da frente na luta pela defesa do Ambiente e da Natureza pelo que a Quercus considera fundamental o incremento e valorização desta carreira profissional”.