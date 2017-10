Roteiro Erasmus+ Juventude em Ação

Shares

Dada o elevado impacto dos projetos europeus junto dos jovens, a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, em parceria com a Agência Nacional do Programa Erasmus+ Juventude em Ação e a Associação Cultural Dragoeiro, promovem duas sessões formativas sobre este programa, nesta quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, dia 20 de outubro, no Centro de Juventude do Funchal.

Esta formação é dinamizada por dois formadores da Bolsa Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, que com a sua vasta experiência e profundo conhecimento, irão capacitar os participantes para elaboração de candidaturas ao Serviço Voluntário Europeu e à realização de intercâmbios, bem como para a participação de técnicos em formações internacionais.

A ação conta com 70 participantes, nomeadamente jovens dirigentes associativos e entidades elegíveis ao programa, dos quais se destacam instituições particulares de solidariedade social, organismos públicos, entidades formadoras, associações desportivas e técnicos ativos na área da juventude.

O Governo Regional da Madeira reforça através do Roteiro Erasmus+, a excelente relação de trabalho conjunto com a Agência Nacional que gere o programa na área da juventude, a qual de forma estratégica e crescente tem apoiado a capacitação dos jovens e técnicos, a nível regional.

O envolvimento da Associação Cultural Dragoeiro, enquanto associação juvenil, na dinamização destas sessões (in)formativas, evidencia a elevada proximidade e conjugação de sinergias na concretização das políticas de juventude.

A ação de formação de sexta-feira contará com a presença do Diretor Regional de Juventude e Desporto, David Gomes, pelas 9H30.