Novos sabores no “Il Basilico”

Há novos sabores no menu do restaurante Il Basilico, localizado junto à promenade do Lido. A carta foi renovada e apresenta novas sugestões de antipasti, carpaccios, pastas, pizzas, risotos, carnes e sobremesas. Mil Folhas de Carpaccio de Filete de Vaca, Risoto de Choco Estufado à Veneziana e Cassata de pistáchios e molho de framboesas são algumas das novidades.

O Il Basílico é um restaurante de inspiração italiana. Serve almoços e jantares “à la carte”, quer no interior quer na acolhedora e solarenga esplanada de madeira, junto aos jardins da promenade do Lido.

As reservas no restaurante Il Basilico estão à distância de um clique. Através do website www.ilbasilicorestaurant.com é possível consultar o menu, aceder à galeria fotográfica e ficar a par de todas as novidades do restaurante. Dentro do website, na área dedicada à fidelização, pode-se subscrever o cartão gourmet, que dá acesso a vantagens em vários restaurantes do grupo PortoBay, entre os quais o Il Basilico, o Il Gallo D’Oro e o Bistrô4, em Lisboa.