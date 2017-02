Azores Airlines lança ‘MY Upgrade’

Os passageiros da Azores Airlines, com bilhete confirmado em classe económica, têm agora a possibilidade de viajar em classe executiva – SATA Plus – por um valor bastante mais baixo que o habitual.

“O MY Upgrade tem por objetivo tornar a viagem dos clientes da Azores Airlines ainda mais confortável e é disponibilizado por convite, via correio eletrónico, para os passageiros com voos operados, pela Azores Airlines, nas frotas A310, A320 e A330, de acordo com o limite e disponibilidade de lugares. O passageiro é convidado a fazer uma oferta para o voo em que vai viajar, a qual será analisada e processada pela Azores Airlines.

As ofertas apresentadas pelos passageiros têm um valor mínimo de 20 euros, por segmento de voo, para voos domésticos, 30 euros para voos de e para a Europa, e 50 euros para voos com saída para a América do Norte. Para voos com partidas da América do Norte o valor mínimo é de 60 USD/CAD.

Caso a oferta seja aceite, o passageiro será contactado pela companhia aérea e receberá por e-mail a atualização da reserva.

Este serviço estará acessível a partir de 96 horas antes da hora de partida do voo e até às 12 horas do dia que antecede o mesmo (horário dos Açores).

O My Upgrade tem por objetivo ir ao encontro das melhores expetativas dos passageiros da Azores Airlines, oferecendo em cada viagem uma experiência pontuada por um serviço de excelência”, explica a empresa em comunicado.