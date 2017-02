Arroz com riscos para a saúde

Cozinhar arroz com pouca água para que não fique empapado e torná-lo mais solto faz com que acumule riscos para a saúde, nomeadamente problemas cardíacos, diabetes e até cancro. A culpa é do arsénico.

O aviso chega da comunidade cientifica, que conseguiu provar que o arsénico pode ser libertado na fase em que a água se evapora por completo. Isto porque quando o arroz já está praticamente cozido e sem água, o arsénio oriundo de toxinas e pesticidas usado nas plantações liberta-se.

O professor de ciências biológicas Andy Meharg, da Queens University Belfast, diz que o arsénico apenas desaparece quase na totalidade quando o arroz é colocado de molho, por exemplo na noite anterior.