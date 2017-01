Portugal está bem classificado na Saúde

Portugal subiu seis posições no Euro Health Consumer Index, uma avaliação efectuada por uma organização sueca na perspectiva do consumidor e que compara o desempenho dos sistemas de saúde de 35 países europeus. O país ficou em 14º lugar, pela primeira vez à frente do Reino Unido e de Espanha.

Na edição de 2016, a Holanda voltou a ser o país que reuniu mais pontos nos 48 indicadores avaliados, conseguindo uma classificação de 927 em 1000.

Portugal ficou no 25º lugar em 2012, passou para o 16º no ano seguinte, subiu para o 13º em 2014 e caiu para o 20º lugar em 2015, uma queda que o estudo explica pela percepção menos “positiva dos doentes sobre os tempos de espera”.

A avaliação é feita a seis áreas distintas. Portugal tem piores classificações na “acessibilidade” e “diversidade e abrangência dos serviços prestados”. Os melhores resultados surgem na área dos direitos dos doentes, nos resultados dos tratamentos e na prevenção.