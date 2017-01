Well’s lança óculos graduados para crianças a 45 euros

A Well’s, especialista em saúde e ótica, acaba de lançar óculos graduados de Criança, que incluem armações + lentes pelo preço de 45€.

A Well’s assenta a sua estratégia no preço sempre mais baixo, com a qualidade de um especialista em saúde oftálmica, através de uma proposta simples, baseada em duas ofertas base: 65€ em óculos monofocais e 135€ em óculos progressivos, preços que incluem armações + lentes. Com este lançamento a 45€, a Well’s visa alargar a sua estratégia ao segmento de criança, indo ao encontro das necessidades de um alargado número de crianças em Portugal, que atualmente não tem acesso à saúde ocular.

“Esta aposta contínua da Well’s, pretende facilitar, ainda mais, o acesso dos portugueses à saúde oftálmica. Os óculos graduados para crianças têm agora o preço mais baixo, fixo e sem complicações, como já tínhamos para adultos. Baixámos e simplificámos os preços de óculos graduados, para crianças, para que a Well’s seja o melhor local para a compra de óculos graduados das famílias portuguesas.” explica João Cília, Diretor Geral da Well’s.

Providenciar um aconselhamento profissional é muito importante na Well’s. A nossa equipa de profissionais é formada especialmente para o poder aconselhar na área de cuidados de saúde ocular. A Well’s dispõe de mais de 100 óticas em todo o país, com uma equipa de mais de 100 optometristas e técnicos especializados nos cuidados da visão. Dispomos ainda de equipamentos complementares de diagnóstico de última geração para avaliação dos cuidados primários da saúde ocular.