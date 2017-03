Well’s realiza workshops dedicados às grávidas

Durante os próximos meses, a Well’s vai realizar vários workshops dedicados às futuras mamãs, em diversas lojas Well’s de norte a sul do país.

As sessões serão abertas ao público, com inscrição prévia e irão abordar temas relacionados com a gestação, cuidados a ter na gravidez e com os recém-nascidos, bem como dicas de saúde e bem-estar para a mamã e o bebé após o nascimento.

Em parceria com a Bebé Vida, a Well’s oferece ainda, a todas as grávidas, a oportunidade de fazer uma ecografia emocional, 3D/4D, e levar para casa uma recordação do bebé. As participantes recebem ainda um kit de produtos, oferta da Well’s.