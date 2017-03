Festival de Balonismo

Entre os dias 28 de Março e 2 de Abril de 2017, os céus da pacata vila ribatejana de Coruche, em Santarém, vão encher-se de cor e fantasia com a realização do «Festival Internacional de Balonismo». É esta a proposta da Rubis Gás, patrocinador principal, e da Windpassenger, empresa organizadora da primeira edição do Rubis Gás UP — Festival Internacional de Balonismo Coruche.

Se um balão regular já impressiona pela sua imponente dimensão, imagine um céu repleto de figuras invulgares, como balões em forma de mota, dragão marinho, pelicanos, gelados, piratas, garrafas de gás, etc. O céu é o limite da imaginação na hora de criar um balão de formato especial. E nos céus de Coruche vão desfilar alguns dos mais originais e surpreendentes exemplares do Mundo!

Ao comprar um sobreiro ou pinheiro, que será plantado no Município de Coruche, recebe uma viagem grátis de balão com duração estimada de 1h/1h30. Parte da receita reverterá a favor da organização ambiental portuguesa QUERCUS, uma ação integrada na política de sustentabilidade do Festival.