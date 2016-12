Savoy Saccharum Resort & Spa galardoado com o prémio “TUI Top Quality 2017″

O Savoy Saccharum Resort & Spa é um hotel de referência na Costa Sul da Madeira e a conquista deste prémio, que consolida e engrandece a reputação e notoriedade do hotel numa indústria altamente global e competitiva, vem dilatar a visibilidade do Savoy Saccharum Resort & Spa e do destino Madeira, a nível internacional.

Embevecida com esta distinção, a Savoy Hotels & Resorts, transborda vaidade e orgulho e faz questão de divulgar a atribuição deste importante prémio da TUI ao hotel mais jovem do Grupo Savoy – o Savoy Saccharum.

Este prémio, reservado aos melhores hotéis da TUI, é fruto da pontuação atribuída pelos clientes da TUI que escolheram o Savoy Saccharum como hotel de eleição para as suas férias. Com uma pontuação de 8.7, numa escala máxima de 10 pontos, o Savoy Saccharum Resort & Spa conquistou o patamar de excelência, que reflete o elevado nível de qualidade dos serviços e facilidades deste hotel.

O Savoy Saccharum Resort & Spa – hotel do Grupo Savoy – foi galardoado pelo Operador Turístico TUI com o prémio “TUI Top Quality 2017”.

