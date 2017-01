Savoy Saccharum Resort & Spa distinguido com prémio do operador Corendon

O Savoy Saccharum Resort & Spa foi galardoado pelo operador turístico holandês Corendon, na categoria “Special Award” dos prémios “Corendon Hotel of the Year 2016”.

O Corendon, considerado o maior operador turístico holandês, organiza anualmente o “Corendon Hotel of the Year Awards”, onde são reconhecidos e eleitos os melhores hotéis, em 6 categorias distintas: Price/Quality, Food, Service, Rooms, Child Friendly e Special Award. As distinções são fundamentadas no reconhecimento das unidades hoteleiras por parte dos clientes, ao longo do ano.

Situado na vila da Calheta, o Savoy Saccharum Resort & Spa, com menos de dois anos de operação, é novamente distinguido a nível internacional.