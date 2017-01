Fragata Vasco da Gama termina missão internacional

O NRP Vasco da Gama terminou a sua participação na Operação TRITON, que decorre no Mediterrâneo Central, a sul e leste da Itália, no âmbito da agência FRONTEX.

Esta operação, que visa contribuir para a redução do fluxo de migração irregular em direcção às fronteiras externas da União Europeia e combater o crime transfronteiriço, conta com a participação de meios aéreos e navais de diversos países da União Europeia e do espaço Schengen.

Nos 59 dias em que participou na operação, o navio realizou um total de 998 horas de patrulha, percorreu 10 800 milhas, detectou 2 embarcações suspeitas e questionou 8 navios mercantes, 1 embarcação de recreio e 2 embarcações de pesca.

O navio da Marinha Portuguesa dirige-se agora para Lisboa, após ter contribuído para o esforço de Portugal no controlo das fronteiras externas da União Europeia.

A fragata Vasco da Gama é comandada pelo capitão-de-fragata Pedro Cruz Rafael e tem embarcados 149 militares, incluindo duas equipas de abordagem compostas por fuzileiros, uma equipa de mergulhadores e uma equipa médica. Está ainda embarcado um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.