Estádio da Madeira com categoria GOLD

Realizou-se, no passado sábado, no Estádio da Madeira, a cerimónia do descerrar da placa que certifica esta instalação desportiva com a categoria GOLD. A cerimónia contou com a a presença do presidente do Clube, Rui Alves, de diversos dirigentes do clube e ainda dos delegados da Liga presentes no jogo.

Em declarações à NacionalTV, o presidente do CD Nacional mostrou o seu orgulho pelo galardão agora recebido, que atesta a qualidade das instalações. Após este ato foi hasteada nos mastros de protocolo do Estádio da Madeira a respetiva bandeira com essa designação.