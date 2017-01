Governo dos Açores promete desenvolver potencial produtivo do setor agrícola de Santa Maria

O secretário regional da Agricultura e Florestas destacou, em Vila do Porto, a importância das organizações de produtores marienses no incentivo e organização da produção, no apoio técnico ao setor e no esforço de colocação das produções locais nos mercados. João Ponte falava, no último sábado, à margem das comemorações do 31º aniversário da ARCOA-Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos da Ilha de Santa Maria, com quem o Executivo tem uma parceria no âmbito da política de diversificação da produção agrícola, da inovação e da criação de emprego, que se tem traduzido na prestação de formação e na disponibilização de terrenos para produção de ovinos e caprinos nesta ilha.

“Este ano, esperamos a vinda de uma centena de ovelhas reprodutoras de França para desenvolver uma experiência, quer em termos de se ambientar esta criação de ovinos à ilha, quer em termos de criar condições para a produção de queijos de ovelha ou de mistura que poderão ser fabricados e comercializados”, adiantou João Ponte, frisando que “Santa Maria tem condições para isso”.

“Este projeto de importação de ovinos tem esse objetivo, acarinhado pela ARCOA e pelos produtores da ilha. Ao Governo Regional cabe criar instrumentos para incentivar e dinamizar todo o projeto e potenciar o desenvolvimento económico da ilha. É isso que estamos a fazer. Acredito que será uma via de diversificação agrícola e também de inovação para a agricultura mariense, criando um produto diferente para o qual acredito que irá haver mercado”, afirmou.

Na visita que realizou a esta ilha, o Secretário Regional reuniu-se também com a Associação Agrícola de Santa Maria e com representantes de agricultores marienses.

João Ponte assegurou que “o Governo dos Acores tudo fará para garantir o reforço da medida do PRORURAL+ de forma a assegurar a continuidade dos compromissos com os agricultores na manutenção da extensificação pecuária, que terminaram no final de 2016”.