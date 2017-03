Nacional entrega primeiro troféu de Ronaldo ao museu CR7

Cristiano Ronaldo é um nome que dispensa apresentações. Melhor do Mundo, o capitão da Seleção Portuguesa tem um vasto currículo onde se incluem inúmeros prémios e troféus, quer a título individual, quer a título coletivo.

Há no entanto um troféu marcante para CR7, que é o primeiro troféu que venceu em termos coletivos, e que conquistou enquanto jogador do CD Nacional. O de campeão regional de Infantis 1995/96.

Assim, ao principio da tarde de ontem, os vice-presidentes do CD Nacional, João Gris Teixeira e Rui Sardinha, entregaram uma réplica do troféu ao Museu CR7, no Funchal, “ficando ainda mais completo um espólio rico e de significado”.