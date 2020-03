Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes doam 5 ventiladores ao SESARAM

O Serviço de Saúde do RAM, E.P.E. (SESARAM), irá receber uma doação de equipamentos para ajudar no combate à COVID 19, cedidos pelo futebolista madeirense Cristiano Ronaldo e pelo empresário Jorge Mendes. Traduzindo em números, vão financiar 5 (cinco) ventiladores para apoiar no combate à pandemia COVID-19 na Região Autónoma da Madeira .

«A cedência destes equipamentos ao SESARAM e à Região vai aumentar a capacidade de resposta ao doente crítico no combate à pandemia. O Serviço de Saúde da RAM agradece a iniciativa do capitão da seleção portuguesa e do seu empresário». Foto: DR