O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, informou, na conferência de imprensa realizada esta tarde sobre o ponto da situação do COVID-19 na Região Autónoma da Madeira, que o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai apresentar este domingo, em conferência de imprensa, novas medidas restritivas para a Madeira face à pandemia de COVID-19. O anúncio será feito às 18 horas, em videoconferência a partir da Quinta Vigia.

You May Also Like