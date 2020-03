A sistema4, empresa de comunicação de Leiria, decidiu dar o seu contributo no sentido de reduzir a carga negativa e o stress de todos os que estão em casa, em isolamento, especialmente os que têm filhos pequenos, incapazes de conter a salutar energia tão própria da idade.

A fórmula era simples, criar ilustrações para colorir, baseadas nas clássicas histórias infantis que fazem parte do nosso imaginário coletivo.

Lançado o desafio aos criativos da agência, logo, logo nasceu uma série de ilustrações inspiradas. Em parte delas, o monstro Corona vírus encarna os vilões das histórias, como o lobo mau que persegue os três porquinhos ou a bruxa má da Branca de Neve. Noutras, é passada a mensagem de esperança mais difundida nos últimos dias, com o arco-íris a assumir o protagonismo nos cenários da Cinderela ou do Gato das Botas.

No total, são 8 bonitas ilustrações, disponíveis para download em https://www.sistema4.pt/artigos/vamos-combater-a-covid-19-com-cor, e que prometem dar algum descanso aos pais, ocupar os miúdos e levar cor, magia e alguns minutos de silêncio e calma para as casas portuguesas.