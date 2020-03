COVID-19: quais os direitos legais do doente oncológico?

Depois do sucesso da primeira sessão online, a Associação Careca Power, a Europacolon Portugal – Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo, e a Evita – Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com o Cancro Hereditário, com o apoio da AstraZeneca, promovem uma segunda sessão online, com transmissão em direto nas suas páginas de Facebook, no próximo sábado, 28 de março, pelas 16h.

Desta vez, o objetivo passa por esclarecer os doentes oncológicos e os seus familiares sobre os direitos legais destes doentes no contexto de pandemia.

Quais as principais mudanças durante esta situação excecional que vivemos? O que muda e o que se mantém na proteção social a estes doentes? No caso dos doentes que exercem atividade no atendimento ao público, que medida devem adotar – continuar a trabalhar ou colocar baixa médica? Estas e outras questões serão respondidas por um painel de especialistas, entre eles, um jurista e um fiscalista, numa conversa moderada pela jornalista Fernanda Freitas, e na qual, uma vez mais, se espera responder às dúvidas colocadas na zona de comentários das três páginas, ao longo da transmissão.

As entidades promotoras pretendem assim “continuar a promover o esclarecimento dos doentes oncológicos e dos seus familiares e amigos, neste contexto atípico que vivemos”. Quanto ao tema, as associações de doentes adiantam que “a escolha foi feita com base nas inúmeras dúvidas que nos têm chegado e, portanto, sentimos a necessidade de ajudar a esclarecê-las com uma sessão dedicada especificamente a estas questões mais legais”.