Caso confirmado de COVID-19 fecha supermercado na Ribeira Brava

Um dos novos casos confirmados por COVID-19 é um funcionário de um supermercado na Ribeira Brava, estabelecimento o qual foi encerrado segundo afirmou Pedro Ramos. O governante com a pasta da Saúde refere que sempre que há um caso positivo deve-se fechar o edifício em questão e «mandar toda a gente para casa». Comparando, contudo, a situação com a que ocorreu recentemente com o encerramento do edifício da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, no Campo da Barca, onde houve também caso confirmado.