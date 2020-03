Encerramento temporário de áreas de internamento

No Hospital dos Marmeleiros para um universo total de 274 camas estavam internados 145 doentes (incluindo os doentes com alta problemática) ao que correspondiam 129 vagas.

No dia 26.03.2020, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, para um universo de 502 camas disponíveis estavam internados 243 doentes o que correspondia a 259 vagas.

O SESARAM no cumprimento do Plano de Contingência da Infeção COVID 19 reorganizou e diminuiu toda a sua atividade clínica considerada não urgente, emergente ou oncológica como forma de, entre outras, diminuir a exposição dos utentes e dos profissionais ao risco de contraírem infeção e como forma de poupar os profissionais de saúde para fases posteriores deste processo.

