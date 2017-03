CAO dão a conhecer atividades no Largo da Restauração

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Unidade de Coordenação dos Centros de Atividades Ocupacionais, em conjunto com a Associação dos Amigos das Pessoas com Necessidades Especiais (AAPNEM), promoveu uma mostra no Largo da Restauração, no Funchal, no âmbito do PetsCAO, projeto dos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) para o desenvolvimento de competências ao nível da autonomia, autoestima e valores dos seus utentes, jovens e adultos com deficiência.

Na ocasião, Rubina Leal, Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, realçou tratar-se de uma iniciativa que permite dar a conhecer à comunidade as atividades desenvolvidas pelos utentes dos CAO e algumas das abordagens terapêuticas utilizadas pelas equipas técnicas, “com resultados positivos no desenvolvimento e no dia-a-dia das crianças e jovens”.

Os 11 CAO existentes na Região acompanham mais de 400 jovens e adultos com necessidades especiais.