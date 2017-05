Bairro do Galeão será alvo de uma intervenção

O Bairro do Galeão, em São Roque, vai ser alvo de uma intervenção, tendo em visto a requalificação das zonas exteriores e comuns do edifício.

As obras de beneficiação, que vão incidir também sobre os jardins da zona, nasceram de uma necessidade sinalizada pela Junta de Freguesia de São Roque, durante uma visita ao local, no âmbito da iniciativa ‘Sítio a Sítio’.

“Nas várias visitas que temos feito ao Bairro do Galeão, e nos contactos mantidos com os moradores, verificamos que aquele conjunto habitacional estava um pouco degradado e a necessitar de recuperação”, explicou o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes.

Assim, e juntamente com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), foi decidido avançar com obras de reabilitação do exterior daqueles apartamentos. “Estamos falar de escadarias, frentes de prédio e jardins”, precisou o autarca de São Roque, elogiando a “resposta rápida” que a junta de freguesia teve da parte da Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais.

“Esta disponibilidade da dr. Rubina Leal, que visitou o local, revela bem a sua preocupação com as áreas sociais. Com ela, todas as situações têm sido rapidamente satisfeitas”, destacou Pedro Gomes, explicando que a intervenção que será feita no Galeão, enquadra-se no programa de Requalificação dos Bairros Sociais, que está a ser desenvolvido por Rubina Leal.

São, continuou Pedro Gomes, pequenas obras de reparação, que no conjunto vão contribuir para melhorar a qualidade de vida dos moradores desses bairros.

No caso concreto do Galeão, e fruto desta parceria entre a Junta de Freguesia de São Roque e a Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, vão ser intervencionados cerca de 100 apartamentos, beneficiando mais de 400 pessoas.

