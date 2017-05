Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura unem-se para promover turismo

O Turismo do Centro de Portugal, o Turismo do Alentejo e a Extremadura espanhola uniram esforços para promover o Turismo nos seus territórios, tendo decidido ontem, numa reunião em Mérida, intensificar a estratégia de promoção comum dos destinos.

Na reunião da Comissão de Turismo da Euro-Região Alentejo-Centro de Portugal-Extremadura (EUROACE) foram estabelecidas as áreas estratégicas que vão ser alvo de promoção comum, nomeadamente o Património Classificado UNESCO, num total de 19 sítios Património da Humanidade da UNESCO, e o património histórico, bem como a praia e a natureza, o turismo religioso e a gastronomia e vinhos.

A reunião serviu também para as três regiões decidirem fazer uma descrição do destino comum em dois ou três idiomas, realçando as potencialidades da EUROACE como um todo, tendo ficado igualmente decidido que as três regiões irão unir esforços para que o Turismo faça parte da próxima Cimeira Ibérica entre Portugal e Espanha.

“O Turismo é hoje o setor mais exportador da economia, em Portugal e na Região Centro, e tem um crescimento a 12% ao ano. Seguramente que em 2017 ultrapassaremos os 7 milhões de hóspedes. Estamos perante o desafio global de definir uma estratégia de consolidação deste crescimento. Esse trabalho de consolidação só pode ser feito em parceria, em rede”, salienta em comunicado Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal.

As próximas reuniões da Comissão de Turismo da EUROACE devem decorrer no Alentejo e no Centro de Portugal.