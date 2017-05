Isaura revela “I Need Ya”, o primeiro single daquele que será o seu álbum de estreia, com data de lançamento agendada para os primeiros meses de 2018 e que marca o início de uma nova fase na sua carreira, e da sua relação com a Universal Music Portugal.

“I Need Ya” foi escrito e composto por Isaura, e co-produzido pela artista em parceria com Kking Kong (‘Agulha no Palheiro’ de Carlão, ‘Erro’ de Diogo Piçarra, em co-produção com Branko)

Sobre a canção Isaura diz:

“Na maioria das vezes sabemos exatamente aquilo de que precisamos e insistimos em procurar onde sabemos que é garantido não encontrarmos; a I Need Ya fala sobre este ciclo vicioso a que só nós podemos ditar o fim.

É uma saída à noite vazia, breve, passageira, fútil; como se procurássemos ofegantemente qualquer coisa, uma sensação ou alguém que só vive de dia e que não está nem nunca estará ali. A I Need Ya é o que de nós já viveu de amores bêbedos e sem nome; é estar entorpecido, é estar adormecido para a vida.”

Também o artwork da capa do single tem uma mensagem:

“O copo de água representa o controlo e a racionalidade; a possibilidade de escolher, sempre. Enquanto as persianas ligeiramente entreabertas, que terão continuidade nos singles que serão extraídos deste primeiro disco, representam um mundo finito, um grupo de canções e sonoridade que fazem sentido agora e que põem a descoberto mais uma forma de ser da Isaura. No entanto sabe-se à partida que este trabalho é temporário e que não implica uma continuidade; da mesma forma que todos nós nos modificamos irremediavelmente a cada segundo. Este álbum será também um resultado de várias modificações desde ‘Serendipity’ e do começo de tantas outras.”

Isaura tem estado também na sala de ensaios a preparar o novo espetáculo com os músicos Miguel Ferrador – teclas / baixo, Francisco Sales – guitarras e Gonçalo Almeida – bateria. Muito em breve serão anunciadas as primeiras datas.