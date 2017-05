A Direção-Geral da Saúde, em colaboração com a Agência Executiva de Consumidores, Saúde, Agricultura e Alimentação da Comissão Europeia (CHAFEA) que faz a gestão do 3º Programa de Saúde 2014-2020, realizará a Conferência Healthy work environment, active health promotion and disease prevention at workplace na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a 8-9 de Junho.

Nesta Conferência serão apresentados os projetos europeus desenvolvidos na área da promoção da saúde e prevenção das doenças no ambiente de trabalho, tendo as sessões específicas como temas principais: Locais de trabalho saudáveis no âmbito da saúde; Promoção da saúde no local de trabalho, envelhecimento e retenção no trabalho; Melhorar a capacidade de promoção da saúde da população ativa; Ambientes saudáveis: prevenção de doenças ao longo da vida; Intercâmbio de boas práticas baseadas na evidência para abordar fatores de risco relacionados com o álcool; Intercâmbio de boas práticas para a promoção da saúde e prevenção primária de doenças crónicas; Intercâmbio de boas práticas baseadas na evidência para a prevenção de doenças transmissíveis.

A participação é gratuita e livre, mas implica um registo obrigatório até 1 de junho.