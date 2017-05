Grupo Lufthansa lança “Book-a-Group”

As companhias aéreas do Grupo Lufthansa – Austrian, Lufthansa and SWISS – lançam hoje uma ferramenta integrada para reservas de grupo, acessível exclusivamente a operadores turísticos, consolidadores e agentes de viagem. Com uma única ferramenta online podem ser pedidas viagens de grupo de dez ou mais pessoas nas três companhias aéreas de rede – em qualquer combinação –, podendo as reservas ser feitas com confirmação imediata. E independentemente de se tratar de grupos privados, de negócio ou de turistas.

A ferramenta “Book-a-Group”, que está disponível em 14 línguas, apresentará um preço em tempo real. As condições comerciais para viagens de grupo foram mais uma vez melhoradas, tendo sido agora estandardizadas num único contrato válido para todas as companhias aéreas de rede do Grupo Lufthansa e para todas as novas reservas dentro da ferramenta “Book-a-Group”. Uma melhoria significativa, por exemplo, é a introdução de uma opção de reservas a curto prazo. No futuro, será possível cancelar reservas, sem penalizações, no período de 60 dias antes do voo, desde que o cancelamento seja feito até 72 horas após a reserva ter sido efetuada. O serviço será fornecido através de um único ponto de contacto, em vez de se ter diferentes pessoas de contacto para cada companhia aérea.

“Com a nova ferramenta integrada “Book-a-Group”, demos mais um passo em frente na harmonização dos nossos produtos e serviços em todas as companhias aéreas de rede”, esclarece Stefan Kreuzpaintner, Vice-Presidente para Vendas da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) das Companhias Aéreas do Grupo Lufthansa. “As companhias aéreas de rede do Grupo Lufthansa – Austrian Airlines, Lufthansa e SWISS – são representadas por uma única equipa integrada de vendas, que pode agora oferecer reservas de grupos com uma ferramenta fácil a partir de uma única fonte”.

Será igualmente possível usar a ferramenta “Book-a-Group” para pedir informações sobre reservas envolvendo combinações em voos de outras companhias aéreas do Grupo Lufthansa (Brussels Airlines e Eurowings), assim como em outras companhias aéreas parceiras da Lufthansa. Tal permitirá que intermediários de bilhetes e pessoal de agências de viagem possam oferecer aos seus clientes uma rede de rotas ainda mais alargada e uma maior disponibilidade. Uma vantagem adicional é, mesmo após a reserva ter sido efetuadas, os profissionais das viagens continuarem a ter acesso a todos os dados importantes e poderem tratar tudo com a pessoa responsável pelo grupo de viajantes.